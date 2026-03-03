«Пушистая экскурсия» - новый проект волонтёров приюта для кошек «Леопольд» в Дубне

Сейчас в приюте около 150 питомцев в трех помещениях, включая недавно появившуюся новую локацию - подвальное помещение по адресу: улица Энтузиастов, дом 5. В новом помещении - новый формат проживания для обитателей. Их размещают в больших просторных вольерах, где кошкам свободно и уютно, установлены игровые комплексы, лежанки, домики, развешаны гамаки.