«Пушистая экскурсия» - новый проект волонтёров приюта для кошек «Леопольд» в Дубне

Постоянные гости приюта «Леопольд» – школьники. В рамках нового проекта «Пушистая экскурсия» волонтёры знакомят гостей с обитателями приюта, их привычками, особенностями представителей семейства кошачьих, помогают понимать настроение, учат контактировать.
Сейчас в приюте около 150 питомцев в трех помещениях, включая недавно появившуюся новую локацию - подвальное помещение по адресу: улица Энтузиастов, дом 5. В новом помещении - новый формат проживания для обитателей. Их размещают в больших просторных вольерах, где кошкам свободно и уютно, установлены игровые комплексы, лежанки, домики, развешаны гамаки.
Теперь каждое воскресенье здесь ждут гостей, помощников, всех, кто любит кошек, держит их дома или мечтает завести!