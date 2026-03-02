Муся, Кузя и Вася - самые популярные имена кошек в начале 2026 года

Среди новых пациентов ветклиник (порядка 2.2 тысяч) — более 200 кошек и котов с необычными кличками: Вин Дизель, Полночь, Носок, Мякоть. Зарегистрированы кошки, у которых есть не только имя, но и отчество — Изольда Карловна и Изабелла Альфредовна. Из котов такой один — Пал Палыч.

Еще есть Святогор и Изяслав, Умненький и Хорошенький. Кроме того, в ветклиники впервые пришли коты Олень, Скипидар, Армагеддон и Релакс, а также кошки Цунами, Чучелка и Торпеда. В Советской ветклинике наблюдается кот Питбуль, он получил это имя за свои собачьи повадки: знает команды, приносит тапочки и даже умеет давать лапу.

В 2025 году самым популярным именем стала Муся. Далее - Вася, Василий или Василиса. На третьем месте — Кузя, а четвертое место поделили Барсик и Буся. В топ-5 также вошли Симба и Барсик.

Что касается пород, то наибольшей любовью пользуются метисы, а также шотландская вислоухая, британская короткошерстная, мейн-кун и абиссинская.