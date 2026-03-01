Минпромторг изменил правила для автопарков такси – иностранцам отсрочка

С 1 марта 2026 года автопарки такси в России должны в первую очередь пополняться автомобилями, собранными в стране.
Минпромторг вскоре опубликует список разрешенных отечественных моделей. Но резкого перехода на российские машины не будет - ранее внесенные в реестр иномарки могут продолжать работу.
Для самозанятых водителей предусмотрены послабления — при выполнении определенных условий до 2033 года можно включать в реестр личные иностранные автомобили. Также отсрочку получили Калининградская область, регионы Сибири, Дальнего Востока и новые субъекты России.