Минпромторг изменил правила для автопарков такси – иностранцам отсрочка

Минпромторг вскоре опубликует список разрешенных отечественных моделей. Но резкого перехода на российские машины не будет - ранее внесенные в реестр иномарки могут продолжать работу.

Для самозанятых водителей предусмотрены послабления — при выполнении определенных условий до 2033 года можно включать в реестр личные иностранные автомобили. Также отсрочку получили Калининградская область, регионы Сибири, Дальнего Востока и новые субъекты России.