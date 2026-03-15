Медико-санитарная часть №9 Дубны поделилась своими практиками и нововведениями с делегацией Правительства Подмосковья

15.03.2026 | 16:52 563 Виктор Нефедьев Источник: Администрация Дубны
12 марта 2026 года Медико-санитарную часть №9 ФМБА России в Дубне посетили с визитом первый заместитель Министра территориальной политики Московской области Михаил Токарев, исполнительный директор Совета муниципальных образований региона Николай Ханин и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Наталья Нестерова.

Вместе с Главой Дубны Максимом Тихомировым и руководством Медико-санитарной части они прошлись по отделениям и оценили условия, которые предоставляются пациентам.

Гости посетили Сосудистый центр от приемного отделения до операционных, увидели ангиографы новейшей модели аппаратов КТ и МРТ, которыми совсем недавно оснастили учреждение. Пообщались с персоналом и пациентами больницы, чтобы услышать реальный отзыв. Отдельное внимание - отделениям, где проходят лечения ветераны специальной военной операции и члены их семей.

Оценку визиту делегаты дали в ходе масштабного медицинского форума, который прошел во Дворце культуры «Октябрь»: город признали самым лучшим в Московской области и по уровню медицинского оснащения и по уровню доступности медицинских услуг.

