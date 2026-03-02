Компания из Дубны приняла участие в разработке нового ГОСТа для систем видеонаблюдения

Это уже второй ГОСТ от дубненского разработчика, направленный на совершенствование нормативной базы видеонаблюдения. Первый документ, принятый в 2021 году (ГОСТ Р 59385), заложил фундамент терминологии, а новый стандарт (ГОСТ Р 72536—2026) устанавливает конкретные метрики оценки.

Ключевые нововведения стандарта касаются унификации требований к тестированию алгоритмов. Теперь все участники рынка смогут использовать единые критерии для оценки важнейших параметров: точности обнаружения событий, скорости обработки информации и корректности работы программных решений.

Генеральный директор компании Светлана Черткова отметила, что до внедрения стандарта рынок развивался без чётких критериев качества. Заказчики испытывали трудности при сравнении различных решений, а разработчики применяли собственные метрики. Новый стандарт устраняет эти барьеры, предоставляя объективные показатели для оценки эффективности систем.

Особое значение стандарт приобретает для государственных структур и корпоративного сектора, где процедуры закупок требуют формализованных критериев. Внедрение единых метрик качества способствует повышению доверия к технологиям видеоаналитики и упрощает их интеграцию в различные сферы: от промышленного производства до городской инфраструктуры.