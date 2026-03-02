Команда ОМВД Дубны завоевала три золота в первых этапах Спартакиады 2026 по служебно-прикладным и массовым видам спорта

04 февраля на лыжном стадионе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в городе Химки состоялись соревнования по лыжным гонкам, которые проводились в виде спринтерской эстафеты 4х1 км свободным стилем. На старт вышли 148 участников из 37 коллективов физической культуры подмосковных подразделений органов безопасности и правопорядка.

11 февраля в городе Яхрома в 50-метровом бассейне «Кашалот» состоялись соревнования по плаванию. 180 участников из 45-ти коллективов физической культуры соревновались в смешанной командной эстафете 4х50 метров вольным стилем.

25 февраля в городе Краснозаводске на учебно-стрелковом полигоне ГУ МВД России по Московской области состоялись соревнования по зимнему служебному биатлону, которые были впервые включены в календарь Спартакиады. Программа соревнований включала в себя лыжный спринт свободным стилем на дистанции 1 км со стрельбой из боевого ручного стрелкового оружия – 8 выстрелов с дистанции 20 метров по мишени №4 (спортивная с кругами). За каждый промах в черный круг мишени к результату спринта прибавлялись 10 секунд. На старт подготовленной в сложных снеговых условиях трассы вышли 82 участника (76 мужчин и 6 женщин) из 42-х коллективов физической культуры.