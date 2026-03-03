Институт народных дружин активно возрождается в Дубне

Народные дружинники — это не только мужчины, но и женщины, прошедшие специальную подготовку и готовые внести свой вклад в обеспечение безопасности родного города.
Подготовка дружинников включает в себя изучение Кодекса об административных правонарушениях, особенно тех его положений, которые касаются работы на улице. Участники обучения знакомятся с типичными нарушениями, выявляемыми во время массовых мероприятий: курение в неположенных местах, употребление алкоголя, нецензурная брань и другие правонарушения.
Совместная работа дружинников с полицией осуществляется на постоянной основе. Добровольцы входят в состав полицейских патрулей и участвуют во всех значимых городских мероприятиях. Они несут службу в любую погоду — и в зимние морозы, и в летнюю жару, помогая правоохранителям обеспечивать безопасность жителей Дубны.
Такое сотрудничество позволяет не только эффективнее поддерживать правопорядок, но и создавать атмосферу защищенности для всех горожан, живущих в наукограде.
Желающим стать народным дружинником можно обращаться в Администрацию Дубны:
- Адрес: улица Академика Балдина, дом 2, кабинет 502
- Телефон: +7 (49621) 2-18-05 добавочный 345