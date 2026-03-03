Институт народных дружин активно возрождается в Дубне

Народные дружинники — это не только мужчины, но и женщины, прошедшие специальную подготовку и готовые внести свой вклад в обеспечение безопасности родного города.

Подготовка дружинников включает в себя изучение Кодекса об административных правонарушениях, особенно тех его положений, которые касаются работы на улице. Участники обучения знакомятся с типичными нарушениями, выявляемыми во время массовых мероприятий: курение в неположенных местах, употребление алкоголя, нецензурная брань и другие правонарушения.