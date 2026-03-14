Дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Станционной в Дубне возводят с опережением сроков

Монолитный 12-этажный дом на 286 квартир на улице Станционной в Дубне планируют сдать уже в IV квартале 2026 года. В него из аварийного дома №21 на улице Правды переедет более 60 семей.
К концу марта 2026 года запланировано закончить возведение первой секции. К маю – завершить бетонно-монолитные работы и приступить к монтажу внутренних коммуникаций, оформлению фасадов, остеклению и подготовке территории для благоустройства двора, где разместится специально изготовленная оригинальная детская площадка.
«Договорились с жителями, что в мае вместе с ними зайдем в дом, и каждый сможет увидеть свою квартиру. Новое жилье они получат в чистовой отделке, с сантехникой», – отметил Глава Дубны Максим Тихомиров.