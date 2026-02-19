Врачи в Дубне освоили операцию стентирования пациентов с кальцинозом сосудов

19.02.2026 | 18:26 438 Виктор Нефедьев Источник: Администрация Дубны
В Сосудистом центре Медико-санитарной части №9 ФМБА России в Дубне под руководством коллеги из Москвы врачи освоили новую методику операций - теперь здесь смогут помогать пациентам с кальцинозом сосудов.

С заведующим Отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ФНКЦ Антоном Стаферовым коллег из Дубны связывает давняя дружба - для обмена опытом врачи обоих учреждений регулярно ездят друг к другу на операции.

В этот раз помощь понадобилась сразу двум пациентам с одной патологией - изначально они поступили с инфарктом миокарда. Было проведено стентирование, а новая операция назначена в плановом порядке.

Это технически одна из самых сложных операций, но благодаря наличию современного инструментария, сегодня в Сосудистом центре её можно делать на таком же качественном уровне, как и в ведущих центрах России. Операция высокотехнологичная и малоинвазивная. Срок восстановления минимальный - в некоторых случаях пациент может отправиться на амбулаторное наблюдение уже на следующие сутки.

