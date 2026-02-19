Врачи в Дубне освоили операцию стентирования пациентов с кальцинозом сосудов

С заведующим Отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ФНКЦ Антоном Стаферовым коллег из Дубны связывает давняя дружба - для обмена опытом врачи обоих учреждений регулярно ездят друг к другу на операции.

В этот раз помощь понадобилась сразу двум пациентам с одной патологией - изначально они поступили с инфарктом миокарда. Было проведено стентирование, а новая операция назначена в плановом порядке.