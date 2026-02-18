В Университете "Дубна" полезно и увлекательно прошел Фестиваль науки

Ярким событием стал демонстрационный эксперимент от научного сотрудника ЛФВЭ ОИЯИ Дмитрия Дряблова. Зрители стали свидетелями впечатляющего шоу с применением жидкого азота: они наблюдали за созданием замороженных цветов и фруктов, ледяных воздушных шаров, красочных химических реакций и загадочного морозного дыма.

Познавательная программа включала знакомство с уникальными научными приборами. Участники фестиваля получили возможность увидеть в действии катушку Тесла, генератор Ван де Граафа и камеру Вильсона. Специалисты ОИЯИ также представили модели основных установок Института, приоткрыв завесу над миром большой науки.

Творческая часть фестиваля была представлена увлекательными мастер-классами. Юные исследователи осваивали технику создания необычных узоров методом эбру и изучали секреты изготовления безопасного домашнего слайма. Особую популярность завоевала экспозиция химического сада, где ассистент Факультета естественных и инженерных наук Университета Валерия Гашимова демонстрировала удивительное свойство бумажных цветов менять окраску в зависимости от кислотности среды.