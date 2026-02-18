В Университете "Дубна" полезно и увлекательно прошел Фестиваль науки

18.02.2026 | 17:36 522 Виктор Нефедьев Источник: Университет "Дубна"
Масштабное мероприятие состоялось 15 февраля 2026 года в Университете «Дубна» при поддержке Объединенного института ядерных исследований - более 500 участников, среди которых были школьники, дошкольники, их родители и педагоги, собрались на Фестивале науки.

Ярким событием стал демонстрационный эксперимент от научного сотрудника ЛФВЭ ОИЯИ Дмитрия Дряблова. Зрители стали свидетелями впечатляющего шоу с применением жидкого азота: они наблюдали за созданием замороженных цветов и фруктов, ледяных воздушных шаров, красочных химических реакций и загадочного морозного дыма.

Познавательная программа включала знакомство с уникальными научными приборами. Участники фестиваля получили возможность увидеть в действии катушку Тесла, генератор Ван де Граафа и камеру Вильсона. Специалисты ОИЯИ также представили модели основных установок Института, приоткрыв завесу над миром большой науки.

Творческая часть фестиваля была представлена увлекательными мастер-классами. Юные исследователи осваивали технику создания необычных узоров методом эбру и изучали секреты изготовления безопасного домашнего слайма. Особую популярность завоевала экспозиция химического сада, где ассистент Факультета естественных и инженерных наук Университета Валерия Гашимова демонстрировала удивительное свойство бумажных цветов менять окраску в зависимости от кислотности среды.

Экологическое просвещение осуществлялось через интерактивную зону проекта «ЭкоГУД». Участники игры «Сортируй как профи» учились грамотно распределять отходы, а рассказ о жизненном цикле пластиковой бутылки наглядно показывал важность экологических инициатив.

Цифровая лаборатория познакомила гостей с современными технологиями. Школьники экспериментировали с 3D-графикой и пытались разгадать тайны искусственного интеллекта, работая с так называемым «черным ящиком».

 

Один из организаторов Фестиваля, директор Абитуриент-центра Ильнар Юсупов отмечает:

«Это мероприятие – важный шаг в популяризации науки среди детской и молодежной аудитории. Видеть горящие глаза ребят, которые пробуют что‑то новое, задают вопросы, пытаются повторить эксперименты дома, – это и есть главный результат. Мы старались создать пространство, где наука перестает быть “страшной” и становится живой, яркой, осязаемой. Надеюсь, у нас получилось!»

