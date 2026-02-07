В России планируют в 10 раз повысить штрафы за антисанитарию в квартирах

Законопроект предусматривает внесение существенных изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно предлагаемым поправкам, ответственность за нарушение санитарных требований, правил пользования жилыми помещениями, а также за незаконную перепланировку в многоквартирных домах будет увеличена в десять раз.

Текущая система штрафов, по мнению законодателей, недостаточно эффективна. Сейчас физические лица платят от 500 до 1500 рублей за подобные нарушения, что не способствует предотвращению противоправных действий и защите интересов законопослушных граждан. Более того, такие нарушения негативно влияют на рыночную стоимость и арендную привлекательность соседних помещений.

Новые штрафы могут составить до 25 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Такие меры призваны повысить ответственность граждан и организаций за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.