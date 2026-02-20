В России планируют создать спецэнергозоны для развития искусственного интеллекта

Особые энергетические зоны будут характеризоваться особым режимом энергоснабжения, специально адаптированным для размещения центров обработки данных (ЦОД). Инициатива активно обсуждается в профильных организациях при участии представителей ИИ-индустрии и Минэнерго.

Проект предусматривает ряд существенных мер для сетевых компаний. В частности, будут регламентированы временные рамки подключения к энергосетям, а также установлен унифицированный тариф на передачу электроэнергии. Дополнительно ведутся переговоры о формировании особых энергоснабжающих организаций, деятельность которых будет ограничена исключительно территорией специальных энергетических зон.