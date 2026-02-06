В пожарную часть в Талдоме приполз необычный гость

Ранее в связи с проведением ремонтных работ на базе всему личному составу пришлось временно переехать в одноэтажное здание, расположенное в посёлке Северный. Именно там и был обнаружен необычный для зимнего периода гость — уж.

«В этот морозный зимний день всё в пожарной части шло своим чередом. В ходе плановых занятий пожарные выполняли тренировки, проверяли оборудование и поддерживали порядок. Неожиданно тишину нарушил странный шорох в углу одного из помещений во временном здании. Начальник караула Павел Скакун, проводивший проверку, заметил необычное движение. Присмотревшись, он увидел небольшого ужа, который, предположительно, каким-то образом проник в здание. Известно, что зимой ужи впадают в спячку, укрываясь во всевозможных пустотах, подвалах и подобных местах. В состояние зимнего покоя они погружаются в ноябре, а при встрече с человеком обычно стараются скрыться. Но данная особь даже не пыталась куда-либо спрятаться, а мирно находилась посередине комнаты и медленно перемещалась. Спасатели, несмотря на свою подготовку, оказались удивлены такой находке, и совместно обсудили дальнейшие действия. В итоге один из работников части решил взять пресмыкающееся на временное содержание, чтобы обеспечить ему уход в зимний период, а когда придёт время, отпустить на свободу в естественную среду обитания», — рассказал начальник части Андрей Барков.