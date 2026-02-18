В ОЭЗ "Дубна" косметический завод запустил третью очередь производства

Недавно компания осуществила запуск третьей производственной очереди, разместив новые мощности на территории площадью 5 600 квадратных метров. Производственные возможности предприятия позволяют выпускать до 100 тысяч единиц продукции ежедневно.

Ассортимент компании включает более 500 различных наименований. В линейке представлены как базовые уходовые средства, так и инновационные дерматологические разработки. Особое внимание уделяется производству солнцезащитных средств, которые содержат витамины А, Е и D. Продукция создается на основе современных химических и физических фильтров, гарантирующих надежную защиту от ультрафиолетового излучения, что подтверждается клиническими испытаниями.