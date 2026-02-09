В Госдуме предложили ограничить бездетным доступ к порносайтам

По мнению депутата, подростковый возраст характеризуется активной гормональной перестройкой организма, что естественным образом вызывает потребность в сексуальной активности. Буцкая отметила, что при отсутствии реальных отношений молодые люди могут обращаться к альтернативным источникам, в частности, к контенту для взрослых.

В своём выступлении депутат затронула вопрос регулирования подобных ресурсов в интернете. Она выдвинула идею о том, что доступ к сайтам для взрослых следует предоставить только тем гражданам, которые уже имеют детей.