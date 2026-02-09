В Госдуме предложили ограничить бездетным доступ к порносайтам

По мнению депутата, подростковый возраст характеризуется активной гормональной перестройкой организма, что естественным образом вызывает потребность в сексуальной активности. Буцкая отметила, что при отсутствии реальных отношений молодые люди могут обращаться к альтернативным источникам, в частности, к контенту для взрослых.
В своём выступлении депутат затронула вопрос регулирования подобных ресурсов в интернете. Она выдвинула идею о том, что доступ к сайтам для взрослых следует предоставить только тем гражданам, которые уже имеют детей.
По её словам, такой подход может способствовать увеличению рождаемости, поскольку, если не обращать внимания на данную проблему, «сперматозоид может никогда не встретиться с яйцеклеткой». Буцкая подчеркнула, что интимные отношения должны быть направлены на продолжение рода.