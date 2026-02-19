В федеральный перечень включен школьный учебник по искусственному интеллекту

Инновационный образовательный проект разработан совместными усилиями «Альянса в сфере искусственного интеллекта» и Издательского дома «С». Учебные пособия созданы для трех возрастных групп: 5-6 классы, 7-8 классы и 9 класс. Уже в текущем учебном году российские образовательные учреждения получат доступ к этому современному образовательному инструменту.

Комплексное обучение обеспечивается не только учебниками, но и дополнительными материалами. К каждому пособию прилагаются видеоконтент, интерактивные тестовые задания и доступ к специализированной цифровой платформе.

Образовательная платформа предоставляет безопасную среду для практических занятий с российскими генеративными нейросетями. Особое внимание уделено безопасности использования: контент имеет возрастное ограничение 0+, отсутствует реклама, не требуется процедура регистрации.

Педагогическая поддержка реализована через подробные методические рекомендации для учителей. Включение курса в федеральный перечень подтверждает полное соответствие материалов требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).