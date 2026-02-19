В Дубне состоялась встреча жителей с депутатами Большой Волги и Администрацией города

После того как народные избранники от микрорайона Большая Волга отчитались о проделанной в 2025 году работе, вместе с жителями Глава Дубны обсудил планы развития правобережной части города. Сегодня здесь продолжается масштабная работа по замене изношенных теплосетей и готовится к строительству новая детская поликлиника.