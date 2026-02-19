В Дубне состоялась встреча жителей с депутатами Большой Волги и Администрацией города

17 февраля 2026 года в Дубне в актовом зале Школы №7 прошел отчет территориальной депутатской группы Большой Волги, переросший во встречу с жителями представителей Администрации наукограда.
После того как народные избранники от микрорайона Большая Волга отчитались о проделанной в 2025 году работе, вместе с жителями Глава Дубны обсудил планы развития правобережной части города. Сегодня здесь продолжается масштабная работа по замене изношенных теплосетей и готовится к строительству новая детская поликлиника.
Не остались без ответа и вопросы жителей об уборке дорог и общественных пространств, а также о развитии городской системы здравоохранения.