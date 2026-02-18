В Дубне «Разговоры о важном» прошли в форме рок-концерта

Протоиерей Александр Горбунов выступает в школах Дубны с необычным проектом – даёт рок-концерты, на которых исполняет патриотичные песни с философским подтекстом.
Вот и Московский областной физико-математический лицей имени академика В.Г. Кадышевского решил пригласить группу отца Александра - Atrum Navis (в переводе с латыни – «Чёрный корабль») на урок «Разговоры о важном».
В группе, кроме отца Александра, участвует его супруга матушка Наталья, их сын Кирилл, бас-гитарист дьякон Борис Мошкин, а за барабанами – прогрессивная девушка Лада.
«Мы надеемся, что после наших песен люди будут делать правильные выводы и находить правильные решения. Да, мы общаемся со школьниками в необычной манере, но видим, что они откликаются, и понимаем, что всё не зря», - подчёркивает отец Александр.