В Дубне «Разговоры о важном» прошли в форме рок-концерта

В группе, кроме отца Александра, участвует его супруга матушка Наталья, их сын Кирилл, бас-гитарист дьякон Борис Мошкин, а за барабанами – прогрессивная девушка Лада.

«Мы надеемся, что после наших песен люди будут делать правильные выводы и находить правильные решения. Да, мы общаемся со школьниками в необычной манере, но видим, что они откликаются, и понимаем, что всё не зря», - подчёркивает отец Александр.