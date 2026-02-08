В Дубне работает уникальный детский музей традиционной культуры «Русская изба»

Образовательный процесс в музее построен в увлекательной форме. Маленькие посетители не просто слушают рассказы о старинном быте – они активно участвуют в занятиях. Дошкольники с удовольствием примеряют традиционные головные уборы: мальчики – ушанки и картузы, а девочки – кокошники и повойники. В игровой форме дети знакомятся с предметами домашнего обихода, такими как кочерга и лапти, а музыкальное сопровождение на балалайке делает занятия особенно атмосферными.