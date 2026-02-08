В Дубне работает уникальный детский музей традиционной культуры «Русская изба»

В Дубне в детском саду «Незабудка» педагог дополнительного образования Екатерина Краснова создала необычный музей под названием «Русская изба», который уже успел завоевать любовь местной детворы.

Образовательный процесс в музее построен в увлекательной форме. Маленькие посетители не просто слушают рассказы о старинном быте – они активно участвуют в занятиях. Дошкольники с удовольствием примеряют традиционные головные уборы: мальчики – ушанки и картузы, а девочки – кокошники и повойники. В игровой форме дети знакомятся с предметами домашнего обихода, такими как кочерга и лапти, а музыкальное сопровождение на балалайке делает занятия особенно атмосферными.

Расширение проекта запланировано на текущий год, который объявлен Годом единства народов России. Музей откроет свои двери для учеников начальных классов. Программа обучения будет включать изучение народных промыслов, традиционной одежды, старинных игрушек и обычаев.

Также организаторы планируют постепенно расширять экспозицию и знакомить посетителей не только с русской культурой, но и с традициями других народов, проживающих в России.

