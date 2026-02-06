В Дубне появится второй крупный индийский фармзавод за 2,5 млрд рублей

Инвестиции в проект составят более 2,5 миллиардов рублей. На новом производстве планируется создать свыше 300 высококвалифицированных рабочих мест. Примечательно, что индийский капитал активно осваивает российский фармацевтический рынок: в ОЭЗ «Дубна» уже работает компания «ПСК Фарма», а «Эдвансд Дубна» станет вторым резидентом с индийскими корнями.

Производственный профиль будущего предприятия включает разработку и выпуск препаратов для борьбы с социально значимыми заболеваниями. В ассортименте планируются противоопухолевые средства, антибиотики, препараты против туберкулеза, лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Масштаб строительства впечатляет: на участке площадью 4 гектара возведут производственно-складской комплекс общей площадью 24 тысячи квадратных метров. В состав войдут три специализированных цеха: по производству готовых лекарственных форм, противоопухолевых препаратов и биотехнологических средств. Дополнительно построят складское помещение и инженерный блок.