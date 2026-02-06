В Дубне появится второй крупный индийский фармзавод за 2,5 млрд рублей

Инвестиции в проект составят более 2,5 миллиардов рублей. На новом производстве планируется создать свыше 300 высококвалифицированных рабочих мест. Примечательно, что индийский капитал активно осваивает российский фармацевтический рынок: в ОЭЗ «Дубна» уже работает компания «ПСК Фарма», а «Эдвансд Дубна» станет вторым резидентом с индийскими корнями.
Производственный профиль будущего предприятия включает разработку и выпуск препаратов для борьбы с социально значимыми заболеваниями. В ассортименте планируются противоопухолевые средства, антибиотики, препараты против туберкулеза, лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Масштаб строительства впечатляет: на участке площадью 4 гектара возведут производственно-складской комплекс общей площадью 24 тысячи квадратных метров. В состав войдут три специализированных цеха: по производству готовых лекарственных форм, противоопухолевых препаратов и биотехнологических средств. Дополнительно построят складское помещение и инженерный блок.
Реализация проекта находится на этапе проектирования. Компания «Эдвансд Дубна» ведет подготовку территории и набор персонала. Строительно-монтажные работы первой очереди планируется начать в текущем году, а полное завершение проекта намечено на шестилетний срок. Запуск производства позволит существенно снизить зависимость российского рынка от зарубежных поставщиков жизненно важных лекарств.
Опыт компании на российском рынке, насчитывающий более 20 лет, включает успешные проекты в Пермском крае и Белгородской области, а также налаженные экспортные связи с Узбекистаном. Эти компетенции станут фундаментом для дальнейшего развития производства в ОЭЗ «Дубна».