В Дубне помогли предприятию согласовать перенос сетей без многомиллионных затрат

07.02.2026 | 15:09 686 Виктор Нефедьев Источник: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье
В общественную приёмную Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области в Дубне поступило обращение от руководителя производственного предприятия. Суть проблемы заключалась в затягивании процесса согласования выноса канализационных сетей со стороны АО «ПТО ГХ».

Предприятие планировало масштабное расширение производственных мощностей. На принадлежащем компании земельном участке предусматривалось новое строительство, однако ресурсоснабжающая организация длительное время препятствовала процессу согласования. Вместо конструктивного диалога компания предлагала альтернативный вариант — прокладку обходного трубопровода протяжённостью 300 метров. При этом затраты на реализацию такого решения оценивались в 45–50 миллионов рублей и должны были лечь на плечи заявителя.

После безуспешных попыток самостоятельного урегулирования ситуации, руководитель предприятия обратился за помощью в муниципальную общественную приёмную бизнес-омбудсмена. По инициативе руководства приёмной были организованы рабочие встречи с привлечением представителей Администрации городского округа, ресурсоснабжающей организации и заявителя.

Конструктивный диалог привёл к положительному результату: АО «ПТО ГХ» согласовало вынос сетей согласно проекту предприятия. Примечательно, что стоимость данного решения оказалась в семь раз ниже первоначально предложенного варианта.

Благодаря оказанной поддержке в Дубне появится новый производственный цех с объёмом инвестиций более 500 миллионов рублей. Перспективные планы предприятия включают строительство ещё одного производственного объекта аналогичной стоимости.

