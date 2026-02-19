В Дубне планируют выпускать до 50 тысяч единиц телеком-оборудования в год

В конце предыдущего 2025 года предприятие осуществило запуск современной производственной линии по изготовлению базовых станций YADRO. Разработанное оборудование поддерживает работу в стандартах GSM и LTE во всех основных частотных диапазонах, применяемых российскими операторами связи.

Особого внимания заслуживает архитектура платформы 5G-Ready, которая предусматривает возможность перехода к сетям пятого поколения посредством обновления программного обеспечения без замены аппаратной части.

Производственный цикл на предприятии YADRO (являющемся частью ИКС Холдинга) в ОЭЗ «Дубна» включает полный комплекс технологических операций: от изготовления печатных плат до финальной подготовки базовых станций к отгрузке. В процессе производства осуществляется монтаж электронных модулей, настройка радиофильтров, интеграция компонентов и всестороннее тестирование готовой продукции.