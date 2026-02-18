В Дубне модернизировали подстанцию для улучшения электроснабжения в Институтской части

Данная подстанция обеспечивает электроснабжение ряда объектов городской инфраструктуры, включая железнодорожный вокзал "Дубна", детский сад «Малыш», водонасосную станцию, гараж ОВД и кафе на улицах Мира и Мещерякова, а также жилые дома, расположенные на улицах Ленинградской, Мичурина и Курчатова.

Энергетики произвели замену силового оборудования в трансформаторной подстанции, установив новый современный трансформатор мощностью 630 кВА вместо исчерпавшего свой ресурс эксплуатации трансформатора мощностью 560 кВА. Работы выполнены без отключений критически важных потребителей, с соблюдением всех норм безопасности.

Новый трансформатор снижает потери при передаче электроэнергии, отличается высокой эффективностью, низкими эксплуатационными расходами, стабильной работой и запуском без задержек при подаче питания.