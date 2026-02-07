В ДК «Октябрь» в Дубне начался новый курс – лаковой миниатюры

В группу по миниатюре записано 9 человек. Участниками был пройден курс по академическому рисунку, академической живописи, композиции, декоративной живописи. Они занимались несколько лет, и сейчас приступили в копированию известных произведений. Потому что миниатюра Федоскино — это не только русские традиционные сюжеты - тройки, чаепития и так далее, но и копии произведений известных художников.