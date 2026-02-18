Упала сосулька с крыши: Кто виноват и что делать?

Кто отвечает за очистку крыш

Собственник имущества несет основную ответственность за его содержание. В зависимости от типа здания ответственность распределяется следующим образом:

Многоквартирные дома : ответственность лежит на управляющей компании (УК) или товариществе собственников жилья (ТСЖ). Они обязаны следить за состоянием крыши и своевременно удалять снег и наледь

Коммерческие объекты : отвечать будет владелец здания или арендатор (если договор аренды предусматривает такую обязанность)

Частные постройки: ответственность полностью ложится на владельца недвижимости

Важное уточнение: если сосулька упала с модифицированного балкона (например, застекленного самостоятельно без получения разрешения), ответственность несет владелец квартиры, а не управляющая компания. УК отвечает только за общедомовое имущество.

Алгоритм действий при причинении вреда

1. Фиксация происшествия

Вызвать соответствующие службы (скорую помощь или полицию)

Зафиксировать место происшествия на фото/видео

Найти свидетелей и записать их контакты

Сохранить адрес здания

2. Установление виновного

Определить ответственного можно:

По адресу дома через ГИС ЖКХ

По информации на здании коммерческого объекта

Через Росреестр для коммерческих помещений

3. Оценка ущерба

Для автомобилей: заказать независимую экспертизу

При травмах: сохранить все медицинские документы и чеки

Подготовить документы о потерянном доходе

4. Досудебное урегулирование

Составить письменную претензию с:

Описанием происшествия

Требованием компенсации

Приложением доказательств

Указанием срока ответа

5. Обращение в суд

При отказе в компенсации:

Подготовить исковое заявление

Оплатить госпошлину

Собрать все доказательства

Ожидать решения суда (процесс может занять несколько месяцев)

Дополнительные рекомендации

При наличии страховки КАСКО проверьте условия договора

Сохраняйте все чеки и документы

Фиксируйте все общение с виновной стороной

При возможности записывайте разговоры на диктофон