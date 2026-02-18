Упала сосулька с крыши: Кто виноват и что делать?

18.02.2026 | 13:41 165 Алексей Матвеев Источник: Ura.ru
Что делать, если вы пострадали от падения сосульки с крыши, и кто заплатит за ущерб.

Кто отвечает за очистку крыш

Собственник имущества несет основную ответственность за его содержание. В зависимости от типа здания ответственность распределяется следующим образом:

  • Многоквартирные дома: ответственность лежит на управляющей компании (УК) или товариществе собственников жилья (ТСЖ). Они обязаны следить за состоянием крыши и своевременно удалять снег и наледь

  • Коммерческие объекты: отвечать будет владелец здания или арендатор (если договор аренды предусматривает такую обязанность)

  • Частные постройки: ответственность полностью ложится на владельца недвижимости

Важное уточнение: если сосулька упала с модифицированного балкона (например, застекленного самостоятельно без получения разрешения), ответственность несет владелец квартиры, а не управляющая компания. УК отвечает только за общедомовое имущество.

Алгоритм действий при причинении вреда

1. Фиксация происшествия

  • Вызвать соответствующие службы (скорую помощь или полицию)
  • Зафиксировать место происшествия на фото/видео
  • Найти свидетелей и записать их контакты
  • Сохранить адрес здания

2. Установление виновного

Определить ответственного можно:

  • По адресу дома через ГИС ЖКХ
  • По информации на здании коммерческого объекта
  • Через Росреестр для коммерческих помещений

3. Оценка ущерба

  • Для автомобилей: заказать независимую экспертизу
  • При травмах: сохранить все медицинские документы и чеки
  • Подготовить документы о потерянном доходе

4. Досудебное урегулирование

Составить письменную претензию с:

  • Описанием происшествия
  • Требованием компенсации
  • Приложением доказательств
  • Указанием срока ответа

5. Обращение в суд

При отказе в компенсации:

  • Подготовить исковое заявление
  • Оплатить госпошлину
  • Собрать все доказательства
  • Ожидать решения суда (процесс может занять несколько месяцев)

Дополнительные рекомендации

  • При наличии страховки КАСКО проверьте условия договора
  • Сохраняйте все чеки и документы
  • Фиксируйте все общение с виновной стороной
  • При возможности записывайте разговоры на диктофон

Важно помнить: срок исковой давности по таким делам составляет три года, поэтому не стоит затягивать с началом действий по защите своих прав.

