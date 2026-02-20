Ученики Школы №1 побывали на заводе "Биофармлаб" в ОЭЗ «Дубна» для знакомства с профессией

Более 20 десятиклассников из Школы №1 Дубны 20 февраля 2026 года посетили производство «Биофармлаб» в Особой экономической зоне «Дубна». Экскурсия прошла в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее».
Школьники побывали во всех цехах и увидели полный процесс создания косметики — от разработки формулы до упаковки на автоматизированной линии. Они задавали вопросы и узнавали подробности о химических процессах, инженерных решениях, логистике и других аспектах производства, а кто-то из участников сразу решил: практика летом только здесь.
Те, кто мечтает стать химиками, инженерами и технологами, смогли заглянуть в своё будущее и увидеть работу мечты: белые халаты, большие колбы, шипящие эксперименты и живой процесс. В компании «Биофармлаб» подчеркивают, что такие экскурсии — инвестиция в будущее.