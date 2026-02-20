Ученики Школы №1 побывали на заводе "Биофармлаб" в ОЭЗ «Дубна» для знакомства с профессией

Школьники побывали во всех цехах и увидели полный процесс создания косметики — от разработки формулы до упаковки на автоматизированной линии. Они задавали вопросы и узнавали подробности о химических процессах, инженерных решениях, логистике и других аспектах производства, а кто-то из участников сразу решил: практика летом только здесь.