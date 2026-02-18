Telegram в России могут полностью заблокировать с 1 апреля

Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

«Оцениваю такую вероятность как небольшую. Я не вижу ни политической, ни технологической целесообразности блокировки этого мессенджера. Им пользуется очень много людей», — прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Александр Ющенко.

Напоминаем, что c 10 февраля 2026 года работу Telegram уже существенно замедлили.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.