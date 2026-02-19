Театр на Таганке и физики из Дубны: история одной любви

К счастью, «таганский домовой» Валерий Золотухин 20 января 1969-го оставил запись в дневнике с подробностями события.

«В Дубну едут приглашенные. Но для справки — Флеров говорил с Эллой при мне и фамилии Смехова не называл, равно как и Демидовой. Элла сказала, что он просто забыл — допускаю. По фамилиям — едет бомонд театра на Таганке. Значит, будет и разговор соответствующий, худсовет в пути.

Любимов со Смеховым поедут поездом, они будут говорить о Ставинской. Некоторые артисты просили меня как друга Смехова замолвить словечко за них, чтобы учли их фамилии при распределении».

"22 января (1969 г. – М. Ц.) – Дубна, 326б.

Золотухин с Шацкой, Высоцкий с Иваненко, Васильев с Лукьяновой, Смехов со Смеховой, Левина со Славиной, Любимов с Целиковской.

После обеда у Васильева в номере сочиняли шуточные поздравления. Венька написал приветствие из словоблудия от «-ЛЯР» и «-ЛЯМ», Высоцкий — песенку, Васильев подобрал музыку.

И в Дубне, и на Таганке что-то ставят, что-то строят:

Сходство явно, но различие кошмарно.

Элементы открывают, и никто их не закроет,

А спектакль закрыть — весьма элементарно.

Всё в Дубне и на Таганке идентично, адекватно,

Даже общие банкеты, то есть пьянки.

Если б премиями, званьями делились вы с театром —

Нас бы звали филиалом на Таганке,

Если б премиями, званьями делились мы бы с вами —

Вас бы звали филиалом на Дубнянке.

Пусть другие землю роют, знаем мы, что здесь откроют

Сто четырнадцать тяжёлых элементов,

И раз Флёров — академик, значит будет больше денег

На обмытие его экспериментов,

И раз Флёров — академик, значит будет больше денег,

И мы будем ездить к вам как можно чаще.

Нас не приняли сразу бурно, как мы ожидали, и мы зажались. Тем более сделали глупость, не отбили капустник от концерта и зрители, казалось, были в недоумении. Я пел, кажется, хорошо, Вениамин читал Маяковского, Володя пел песни и все спас».

«И если публика плохо играет свою роль или отказывается от нее совсем, наше положение становится похожим на положение теннисиста, у которого ушел партнер. Некому послать мяч» (А. Демидова, «Владимир Высоцкий: каким помню и люблю»).

«В конце мрачного шестьдесят восьмого года мы ехали вместе поездом в город Дубну к академику Г. Н. Флерову на какой-то юбилей. В поезде Ю.П. без конца отвлекается от насущного разговора по поводу "Часа пик" (о замысле, о распределении ролей) – то есть от всего, что меня близко касалось по работе. Отвлекается постоянно – угнетавшим его мотивом: Прага, танки, Александр Дубчек. Никогда не забуду выражения лица Юрия Петровича и его слов: "Ах, какой мужик! В самый разгар событий Дубчек говорит на весь мир – "не забудьте о нас тогда, когда мы сойдем с первых полос ваших газет". И второе. Мы сдаем паспорта в гостинице города Дубны. Нас ищут в списке брони. И администратор произносит: "Есть! Любимов с супругой. Пожалуйста, ваши документы…" Его прервал гневный голос Людмилы Васильевны Целиковской: "Что-о-о-о?! Перепишите у себя в бумажке – не Любимов с супругой, а Целиковская с супругом!». (В. Смехов, "Театр моей памяти").

«Кстати, именно физикам – П. Л. Капице, Г. Н. Флерову, Н. Н. Семенову и другим «атомщикам» – обязаны были выживанием и другие "эксперименты в искусстве". …А борцы с «галиматьей» иногда, хоть и редко, но отступали: черт их знает, а вдруг эти «гады-физики» рассердятся и, в самом деле, по песне А. Галича, "раскрутят шарик наоборот"? ("Театр моей памяти", В. Смехов).

В. Высоцкий, из интервью: «Так получилось, что человек, который был взят в театр как комедийный актер, а я вначале играл комедийные роли и пел под гитару всевозможные шуточные песни, и вдруг я сыграл Галилея и Гамлета. …Это Галилей, который прекрасно понимает, что он сделал громадную ошибку, что это отбросило назад науку, и он в последнем монологе… - Брехт этот монолог дописал, дело в том, что пьеса была написана раньше, а когда в 1945 году была сброшена бомба на Хиросиму, то Брехт дописал целую страницу этого монолога об ответственности ученого за свою работу… После монолога Галилея играет музыка Шостаковича, вбегают дети с глобусами и крутят глобусы перед зрителями…» (А. Демидова, «Владимир Высоцкий: каким помню и люблю»).