Сжигание чучела Масленицы «не по правилам» может обернуться штрафом

Правила безопасного сожжения:

Место должно находиться минимум в 50 метрах от построек От хвойных деревьев — не менее 100 метров От лиственных деревьев — не менее 30 метров Территория в радиусе 10 метров должна быть очищена от горючих материалов Необходимо обеспечить возможность вызова пожарных Запрещено разводить костер при ветреной погоде Нельзя проводить обряд при особом противопожарном режиме

После завершения обряда место горения обязательно нужно засыпать землей, песком или залить водой до полного прекращения тления.

Административная ответственность за неправильное проведение сожжения чучела предусматривает следующие санкции:

Для обычных граждан: 5 000–15 000 рублей

Для должностных лиц: 20 000–30 000 рублей

Для индивидуальных предпринимателей: 40 000–60 000 рублей

Для организаций: 300 000–400 000 рублей

При первом нарушении возможно предупреждение вместо штрафа.

Увеличенные штрафы предусмотрены в случае возникновения пожара и пострадавших:

Граждане: 40 000–50 000 рублей

Должностные лица: 80 000–100 000 рублей

ИП: 90 000–110 000 рублей

Организации: до 800 000 рублей

Если пожар привел к гибели людей, штраф может достигать 2 миллионов рублей, а деятельность ИП и юридических лиц приостанавливается на срок до 90 дней.

Уголовная ответственность наступает при причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Виновному грозит: