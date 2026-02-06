Сделать более безопасными аппараты с рентгеновским излучением поможет разработка ученых Университета «Дубна»

Перовскитные детекторы - это высокочувствительные полупроводниковые устройства на основе материалов со структурой перовскита, используемые для регистрации рентгеновского излучения, гамма-лучей и света.

Первопроходцем этого направления является профессор Павел Гладышев, который первым в стенах Университета организовал рабочую группу и лабораторную базу для работы. На разработку математической модели и прототипа детектора рентгеновского излучения прямого преобразования получен грант по конкурсу проектов малых отдельных научных групп Российского научного фонда.

Математическая модель поможет разработать оптимальную формулу пировскиты, вместо того, чтобы подбирать ее опытным путем. Позднее правильность выбора будет проверена экспериментально.