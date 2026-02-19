Роспотребнадзор определил россиянам размер порции блинов для здоровья

Калорийность блюда варьируется в зависимости от ингредиентов. Базовый тонкий блин содержит примерно 90-120 килокалорий. Добавление масла, мёда или жирной сметаны увеличивает энергетическую ценность в полтора-два раза. Особенно калорийными получаются толстые блины и изделия с начинкой из творога или мяса.

Детское питание требует особого подхода: малышам рекомендуется ограничиться 1-2 небольшими блинчиками с минимальным количеством сладких соусов и добавок.

Полезные добавки помогут сделать блюдо менее калорийным. Роспотребнадзор советует использовать свежие ягоды, несладкий йогурт, нежирный творог, рыбу, овощи.

Питьевые рекомендации: для снижения общей нагрузки на организм лучше запивать блины чаем, а не сладкими напитками или газировкой.

Особые указания для людей с хроническими заболеваниями: при диабете, ожирении, проблемах с желудочно-кишечным трактом, печенью или желчным пузырём необходимо максимально ограничить количество блинов и исключить жирные и сладкие добавки.

Правила хранения: готовые блины не следует оставлять надолго при комнатной температуре. Их необходимо хранить в холодильнике для сохранения свежести и безопасности продукта.