Резидент ОЭЗ «Дубна» компания WestMedGroup завершила строительство административно-технического комплекса

18.02.2026 | 16:52 486 Виктор Нефедьев
Компания WestMedGroup, резидент Особой экономической зоны «Дубна», успешно завершила возведение масштабного административно-технического комплекса общей площадью свыше 7 тысяч квадратных метров.

За годы работы компания утвердилась в качестве ведущего производителя инновационного медицинского оборудования в России. Разработки предприятия активно используются в важнейших медицинских направлениях: от реанимационных отделений до служб скорой помощи.

На новом производственном объекте компания продолжит разработку и выпуск высокотехнологичного оборудования для различных областей медицины, включая офтальмологию, гинекологию, неврологию, радиологию и хирургию.

Особое внимание в производственной программе уделяется системам медицинского газоснабжения, которые являются неотъемлемой частью оснащения современных медицинских учреждений. Эти комплексные решения обеспечивают безопасность пациентов и эффективность лечебного процесса. Сегодня предприятие выпускает более 2 500 медицинских консолей в год и планирует удвоить объемы производства в ближайшее время.

Поделиться: