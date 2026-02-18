Резидент ОЭЗ «Дубна» компания WestMedGroup завершила строительство административно-технического комплекса

За годы работы компания утвердилась в качестве ведущего производителя инновационного медицинского оборудования в России. Разработки предприятия активно используются в важнейших медицинских направлениях: от реанимационных отделений до служб скорой помощи.
На новом производственном объекте компания продолжит разработку и выпуск высокотехнологичного оборудования для различных областей медицины, включая офтальмологию, гинекологию, неврологию, радиологию и хирургию.
Особое внимание в производственной программе уделяется системам медицинского газоснабжения, которые являются неотъемлемой частью оснащения современных медицинских учреждений. Эти комплексные решения обеспечивают безопасность пациентов и эффективность лечебного процесса. Сегодня предприятие выпускает более 2 500 медицинских консолей в год и планирует удвоить объемы производства в ближайшее время.