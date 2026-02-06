О расчете отпускных в России по измененным правилам в 2026 году

Отпускные выплаты россиянам рассчитываются по измененным правилам по сравнению с теми, что действовали в 2025 году, а именно - с учетом всех денежных поощрений, сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

Основой для расчета отпускных служит средний заработок сотрудника за предшествующий 12-месячный период. В этот показатель включаются:

  1. Базовая заработная плата
  2. Различные надбавки
  3. Премии и поощрения

Важные изменения в законодательстве закрыли возможность для работодателей манипулировать терминологией. Ранее компании могли обозначать выплаты как “поощрение”, а не “премия”, чтобы уменьшить размер отпускных. С 1 сентября 2025 года такой подход стал незаконным.

Трудовой кодекс гарантирует каждому работнику 28 календарных дней оплачиваемого отпуска ежегодно. Основные положения:

  • Право на отпуск возникает через полгода работы
  • Возможно получение отпуска раньше срока по договоренности с работодателем
  • Обязателен минимум 14-дневный непрерывный отдых в год
  • Допускается разделение отпуска на части

При увольнении сотрудник получает компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Для отдельных категорий работников и сотрудников с особыми условиями труда предусмотрены удлиненные отпуска или дополнительные дни отдыха.

Важно помнить, что отпускные не являются дополнительным доходом – это компенсация за время отсутствия на рабочем месте, поэтому в период отпуска заработная плата не начисляется.

