Несмотря на травму, самбист из Дубны завоевал серебро на Международном турнире в Минске

14-15 февраля 2026 года в городе Минск (Республика Беларусь) прошел юбилейный Международный турнир по САМБО на призы Президента Республики Беларусь.
Воспитанник Спортивной школы "Дубна", третьекурсник Института системного анализа и управления Университета "Дубна" Михаил Спориш, в весовой категории свыше 98 кг, в упорной борьбе завоевал второе место, уступив золото лишь из-за полученной в схватке травмы руки. В финале он встретиться с хозяином татами – белорусским борцом Романом Дамиевым.
Чемпион Мира и студент Университета "Дубна" Михаил Спориш - в эфире Телеканала «360»
Третьекурсник Института системного анализа и управления (ИСАУ) Университета "Дубна", Чемпион Мира по боевому самбо Михаил Спориш вместе с доцентом Кафедры физвоспитания Татьяной Карась - в эфире программы «Главное в Подмосковье» Телеканала «360».17.12.2025 | 09:08 596
Поздравляем Михаила и его тренеров Малышева Николая Николаевича и Комолова Владислава Владимировича с отличным результатом! Желаем Михаилу скорейшего восстановления и возвращения в строй.