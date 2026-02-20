Несмотря на травму, самбист из Дубны завоевал серебро на Международном турнире в Минске

Третьекурсник Института системного анализа и управления (ИСАУ) Университета "Дубна", Чемпион Мира по боевому самбо Михаил Спориш вместе с доцентом Кафедры физвоспитания Татьяной Карась - в эфире программы «Главное в Подмосковье» Телеканала «360».

17.12.2025 | 09:08