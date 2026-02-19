На озеро Байкал прибыла очередная экспедиция по строительству нейтринного телескопа с участием ОИЯИ

На береговую станцию Байкальского нейтринного стационара прибыла первая группа участников для проведения работ по развертыванию новых кластеров детектора Baikal-GVD. Ледовая обстановка на озере вселяет надежду, что планы коллаборации будут реализованы в полном объеме.
В течение экспедиции 2026 года планируется проложить два донных кабеля и ввести в строй два полных кластера стандартной конфигурации. Полный состав экспедиции составит почти 70 человек. Экспедиция организована Институтом ядерных исследований РАН (Москва), Объединенным институтом ядерных исследований (Дубна) и Иркутским государственным университетом.
Нейтринный телескоп Baikal-GVD регистрирует и исследует потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. С его помощью ученые изучают не только процессы с огромным выделением энергии, которые происходили в далеком прошлом, но и эволюцию галактик, формирование сверхмассивных черных дыр и механизмы ускорения частиц.
Baikal-GVD — один из трех действующих нейтринных телескопов в мире и, наряду с телескопами IceCube на Южном полюсе и KM3NeT в Средиземном море, входит в Глобальную нейтринную сеть (Global Neutrino Network, GNN).