На озеро Байкал прибыла очередная экспедиция по строительству нейтринного телескопа с участием ОИЯИ

На береговую станцию Байкальского нейтринного стационара прибыла первая группа участников для проведения работ по развертыванию новых кластеров детектора Baikal-GVD. Ледовая обстановка на озере вселяет надежду, что планы коллаборации будут реализованы в полном объеме.

В течение экспедиции 2026 года планируется проложить два донных кабеля и ввести в строй два полных кластера стандартной конфигурации. Полный состав экспедиции составит почти 70 человек. Экспедиция организована Институтом ядерных исследований РАН (Москва), Объединенным институтом ядерных исследований (Дубна) и Иркутским государственным университетом.