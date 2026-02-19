МВД вводит новые правила выявление опьянения у водителей

Нововведение направлено на совершенствование процедуры освидетельствования автомобилистов. При этом традиционный метод проверки на алкогольное опьянение — анализ выдыхаемого воздуха на содержание этанола — останется неизменным.

Важным условием применения новой технологии является добровольное согласие водителя на проведение исследования. По мнению представителей МВД, такой подход принесет пользу всем участникам процесса: законопослушные автомобилисты смогут быстро пройти проверку и продолжить движение, а сотрудники правоохранительных органов получат дополнительный инструмент для выявления водителей, управляющих транспортом в состоянии наркотического опьянения, даже при отсутствии явных признаков.