Год единства народов России в Дубне начался ярким «Хороводом дружбы»

08.02.2026 | 16:12 770 Виктор Нефедьев Источник: Администрация Дубны
6 февраля 2026 года в Центре национальных культур в Дубне за руки взялись русские и татары, осетины и дагестанцы, а также представители других стран: Индии, Кубы, Боливии, Казахстана.

Люди в национальных костюмах собрались в круг, символизируя единство и взаимопонимание. В программе мероприятия - хороводы и национальные игры.

Вечер прошел дружно, никто не хотел расходиться. Дубна же ещё раз доказала, что является территорией дружбы и единства наций!

5 февраля 2026 года Президент РФ Владимир Путин выступил на открытии Года единства народов России и подчеркнул, что в основе побед и достижений страны лежит непобедимое единство ее народов.

Поделиться: