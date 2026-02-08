Год единства народов России в Дубне начался ярким «Хороводом дружбы»

6 февраля 2026 года в Центре национальных культур в Дубне за руки взялись русские и татары, осетины и дагестанцы, а также представители других стран: Индии, Кубы, Боливии, Казахстана.
Люди в национальных костюмах собрались в круг, символизируя единство и взаимопонимание. В программе мероприятия - хороводы и национальные игры.
5 февраля 2026 года Президент РФ Владимир Путин выступил на открытии Года единства народов России и подчеркнул, что в основе побед и достижений страны лежит непобедимое единство ее народов.