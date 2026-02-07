Газовщики получили право прекращать подачу газа в квартиры за нарушения

07.02.2026
С 1 марта 2026 года газовые службы получат право отключать квартиры от газоснабжения за систематические нарушения правил эксплуатации газового оборудования и недопуск сотрудников к его проверке, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Новые правила безопасности предусматривают возможность отключения газоснабжения в случаях, когда жильцы:

  • систематически отказываются допускать специалистов для проверки оборудования;
  • игнорируют выданные предписания;
  • используют неисправное или устаревшее оборудование.

По словам депутата, такие меры необходимы, поскольку газовое оборудование представляет собой единую систему, и нарушения в одной квартире могут создать угрозу для всего дома.

Основные нарушения, выявляемые при проверках, включают:

  • отсутствие надлежащей вентиляции;
  • установку декоративных панелей, закрывающих доступ к газовым трубам;
  • эксплуатацию приборов с истекшим сроком службы;
  • коррозию труб;
  • неисправности шлангов и запорных механизмов.

Владимир Кошелев подчеркнул, что расширение полномочий газовых служб направлено не на ужесточение контроля, а на создание эффективной системы защиты жителей многоквартирных домов от возможных аварий, вызванных безответственным отношением отдельных собственников.

