Газовщики получили право прекращать подачу газа в квартиры за нарушения

Новые правила безопасности предусматривают возможность отключения газоснабжения в случаях, когда жильцы:

систематически отказываются допускать специалистов для проверки оборудования;

игнорируют выданные предписания;

используют неисправное или устаревшее оборудование.

По словам депутата, такие меры необходимы, поскольку газовое оборудование представляет собой единую систему, и нарушения в одной квартире могут создать угрозу для всего дома.

Основные нарушения, выявляемые при проверках, включают:

отсутствие надлежащей вентиляции;

установку декоративных панелей, закрывающих доступ к газовым трубам;

эксплуатацию приборов с истекшим сроком службы;

коррозию труб;

неисправности шлангов и запорных механизмов.

Владимир Кошелев подчеркнул, что расширение полномочий газовых служб направлено не на ужесточение контроля, а на создание эффективной системы защиты жителей многоквартирных домов от возможных аварий, вызванных безответственным отношением отдельных собственников.