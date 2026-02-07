Газовщики получили право прекращать подачу газа в квартиры за нарушения

С 1 марта 2026 года газовые службы получат право отключать квартиры от газоснабжения за систематические нарушения правил эксплуатации газового оборудования и недопуск сотрудников к его проверке, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Новые правила безопасности предусматривают возможность отключения газоснабжения в случаях, когда жильцы:
- систематически отказываются допускать специалистов для проверки оборудования;
- игнорируют выданные предписания;
- используют неисправное или устаревшее оборудование.
По словам депутата, такие меры необходимы, поскольку газовое оборудование представляет собой единую систему, и нарушения в одной квартире могут создать угрозу для всего дома.
Основные нарушения, выявляемые при проверках, включают:
- отсутствие надлежащей вентиляции;
- установку декоративных панелей, закрывающих доступ к газовым трубам;
- эксплуатацию приборов с истекшим сроком службы;
- коррозию труб;
- неисправности шлангов и запорных механизмов.
Владимир Кошелев подчеркнул, что расширение полномочий газовых служб направлено не на ужесточение контроля, а на создание эффективной системы защиты жителей многоквартирных домов от возможных аварий, вызванных безответственным отношением отдельных собственников.