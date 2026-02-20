Фойе Спорткомплекса ОИЯИ в Дубне украсят мозаиками

За основу композиции автор взял известное панно «Дети в спорте», расположенное на екатеринбургском стадионе «Юность». Мозаика имеет внушительные размеры — 3 на 4 метра. В ближайшее время художники завершат работу над деталями: проведут финальную обработку стыков и закрепят все элементы.