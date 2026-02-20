Фойе Спорткомплекса ОИЯИ в Дубне украсят мозаиками

Художественное оформление Спорткомплекса ОИЯИ получило новое яркое решение благодаря творчеству Михаила Полякова - мастер создал масштабную мозаику, которая теперь украшает фойе учреждения.
За основу композиции автор взял известное панно «Дети в спорте», расположенное на екатеринбургском стадионе «Юность». Мозаика имеет внушительные размеры — 3 на 4 метра. В ближайшее время художники завершат работу над деталями: проведут финальную обработку стыков и закрепят все элементы.
Дополнительное украшение внутреннего пространства спорткомплекса планируется на другой стене помещения. Здесь Михаил Поляков создаст роспись по мотивам картины советского художника Сергея Луппова «Пловцы».
Заказчиком работ выступает руководство ОИЯИ, которое выбрало именно этот художественный стиль для оформления спортивного объекта.