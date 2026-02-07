Флагманский проект Объединенного института ядерных исследований Baikal-GVD — на почтовых марках России

07.02.2026 | 16:53 793 Виктор Нефедьев Источник: ОИЯИ
В преддверии Дня российской науки и в рамках Десятилетия науки и технологий, 6 февраля 2026 года в Министерстве науки и высшего образования РФ состоялась торжественная церемония гашения почтовых марок. Участие в торжественном мероприятии принял директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников.

В серии «Технические достижения России» представлены беспилотная транспортная система С-76, авиадвигатель «Изделие 177С», термоядерная установка Токамак Т-15МД, а также флагманский проект Объединенного института ядерных исследований - Baikal-GVD.

Новые марки уже вступили в обращение и доступны в отделениях Почты России. Общий тираж серии составил 57 тысяч экземпляров.

Baikal-GVD (Gigaton Volume Detector) — международная научная коллаборация, которая создает на озере Байкал один из крупнейших в мире детекторов нейтрино. Эта установка предназначена для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. Данные, получаемые с помощью телескопа, позволяют ученым изучать уникальные процессы, происходившие во Вселенной на ранних этапах ее эволюции.

