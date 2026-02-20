Долги за услуги ЖКХ начнут взыскивать онлайн

Как сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, Правительство утвердило план внедрения новой системы. До февраля 2028 года будет разработан специальный федеральный закон, регламентирующий работу платформы.

Важно отметить, что нововведение не предполагает появления дополнительных штрафов или оснований для взыскания. Речь идет исключительно о переводе существующих процедур в электронный формат.

Преимущества цифровизации очевидны:

Сокращение сроков рассмотрения дел

Повышение прозрачности процесса

Снижение административной нагрузки

Оптимизация работы судебных инстанций

Система будет интегрирована с порталом Госуслуг. Уведомления о долгах граждане будут получать через личные кабинеты, а подача заявлений в суд станет возможной в электронном виде.