Американский клен признали опасным и дачникам теперь необходимо его уничтожать

Рослесхоз представил обновленный перечень вредных для экологического равновесия чужеродных растений, которые владельцам земельных участков необходимо уничтожать во избежание административной ответственности. На текущий момент в списке значатся два основных вида: борщевик Сосновского и американский клен.
Законодательная база регламентируется федеральным законом № 294‑ФЗ от 31 июля 2025 года. Документ вступает в силу с 1 марта 2026 года и возлагает на собственников обязанность контролировать распространение опасных растений на своих территориях.
Система штрафов предусматривает дифференцированный подход:
- Для частных лиц: 20–50 тысяч рублей
- Для должностных лиц: 50–100 тысяч рублей
- Для юридических лиц: 400–700 тысяч рублей
Региональные особенности позволяют субъектам РФ адаптировать перечень инвазивных растений и корректировать размеры штрафов. Для Москвы и области сформирован список из 32 видов, разделенный на три категории по степени опасности.
- Первая категория (требует уничтожения в течение 3 лет): Борщевик Сосновского, Люпин, Золотарник, Рейнутрии, Дерево айлант
- Вторая категория (срок устранения — 10 лет): Клен ясенелистный
- Третья категория (запрет на высадку и сокращение популяции): Дуб красный, Роза морщинистая, Облепиха крушиновидная, Черемуха виргинская, Прилипало пристающее, Недотрога мелкоцветковая