Американский клен признали опасным и дачникам теперь необходимо его уничтожать

07.02.2026 | 15:57 1 149 Алексей Матвеев Источник: РБК
Рослесхоз представил обновленный перечень вредных для экологического равновесия чужеродных растений, которые владельцам земельных участков необходимо уничтожать во избежание административной ответственности. На текущий момент в списке значатся два основных вида: борщевик Сосновского и американский клен.

Законодательная база регламентируется федеральным законом № 294‑ФЗ от 31 июля 2025 года. Документ вступает в силу с 1 марта 2026 года и возлагает на собственников обязанность контролировать распространение опасных растений на своих территориях.

Система штрафов предусматривает дифференцированный подход:

  • Для частных лиц: 20–50 тысяч рублей
  • Для должностных лиц: 50–100 тысяч рублей
  • Для юридических лиц: 400–700 тысяч рублей

Региональные особенности позволяют субъектам РФ адаптировать перечень инвазивных растений и корректировать размеры штрафов. Для Москвы и области сформирован список из 32 видов, разделенный на три категории по степени опасности.

  1. Первая категория (требует уничтожения в течение 3 лет): Борщевик Сосновского, Люпин, Золотарник, Рейнутрии, Дерево айлант
  2. Вторая категория (срок устранения — 10 лет): Клен ясенелистный
  3. Третья категория (запрет на высадку и сокращение популяции): Дуб красный, Роза морщинистая, Облепиха крушиновидная, Черемуха виргинская, Прилипало пристающее, Недотрога мелкоцветковая
