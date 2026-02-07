Американский клен признали опасным и дачникам теперь необходимо его уничтожать

Законодательная база регламентируется федеральным законом № 294‑ФЗ от 31 июля 2025 года. Документ вступает в силу с 1 марта 2026 года и возлагает на собственников обязанность контролировать распространение опасных растений на своих территориях.

Система штрафов предусматривает дифференцированный подход:

Для частных лиц: 20–50 тысяч рублей

Для должностных лиц: 50–100 тысяч рублей

Для юридических лиц: 400–700 тысяч рублей

Региональные особенности позволяют субъектам РФ адаптировать перечень инвазивных растений и корректировать размеры штрафов. Для Москвы и области сформирован список из 32 видов, разделенный на три категории по степени опасности.