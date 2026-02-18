900 школьников Дубны посетили фестиваль профессий «Путь навыков»

Масштабное профориентационное мероприятие состоялось 17 февраля 2026 года во Дворце спорта «Радуга» города Дубна. Более девятисот учащихся 6-11 классов получили уникальную возможность погрузиться в мир современных профессий и сделать первые шаги к выбору будущей карьеры.
Интерактивная программа фестиваля «Путь навыков» включала:
- Двадцать специализированных площадок с практическими занятиями
- Возможность попробовать себя в управлении беспилотными летательными аппаратами
- Обучение основам спасательных операций
- Знакомство с медицинской сферой и другие актуальные направления профессиональной подготовки
Важным аспектом мероприятия стало участие ведущих образовательных учреждений региона: Дмитровского, Сергиево-Посадского, Ликино-Дулевского и Звенигородского колледжей, а также Политеха «Дубна». Крупнейшие предприятия Дубны представили свои направления деятельности.
Особое внимание организаторы уделили практической составляющей фестиваля, позволяя участникам не просто наблюдать, а активно участвовать в процессе знакомства с профессиями. Для многих школьников это событие стало определяющим в выборе будущей специальности.
Фестиваль реализован при поддержке Дмитровского техникума в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией», направленного на профессиональную ориентацию молодежи.