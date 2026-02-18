900 школьников Дубны посетили фестиваль профессий «Путь навыков»

Особое внимание организаторы уделили практической составляющей фестиваля, позволяя участникам не просто наблюдать, а активно участвовать в процессе знакомства с профессиями. Для многих школьников это событие стало определяющим в выборе будущей специальности.

Фестиваль реализован при поддержке Дмитровского техникума в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией», направленного на профессиональную ориентацию молодежи.