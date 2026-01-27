За повторную езду в пьяном состоянии житель Кимр лишился дорогой иномарки

В августе 2025 года сотрудниками полиции на улице Дзержинского в Кимрах остановлен автомобиль Volkswagen Touareg под управлением 41-летнего мужчины с признаками алкогольного опьянения, ранее уже привлеченного к административной ответственности за "пьяную езду".