В России запустят регулярный мониторинг положения пенсионеров

Периодичность исследований будет составлять два года. Первый доклад планируется представить в 2026 году, последующие – в 2028 и 2030 годах. В основу документа ляжет комплексный анализ ситуации, на базе которого будут формироваться рекомендации по улучшению положения пожилых россиян.

Ответственной организацией за подготовку исследования назначена Высшая школа экономики. Вуз будет не только проводить аналитическую работу, но и публиковать результаты, а также направлять итоговый документ в Министерство труда России.

Текущая демографическая ситуация показывает значительную долю пенсионеров в общей численности населения. По данным Социального фонда России на начало сентября 2025 года, в стране проживает 40,7 миллионов пенсионеров. При этом около 18% из них, или 7,45 миллионов человек, продолжают трудовую деятельность.