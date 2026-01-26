В России с 1 февраля изменятся правила возврата технически сложных товаров

С 1 февраля 2026 года вступает в силу обновленное правило, касающееся возврата технически сложных товаров с выявленными недостатками.

По словам Александра Хаминского, руководителя «Центра правопорядка в Москве и Московской области», теперь при возврате бракованного товара покупатель сможет получить не просто первоначальную стоимость, а компенсацию с учетом актуальной рыночной цены аналогичного товара.

Механизм расчета возмещения будет учитывать несколько важных факторов. При определении суммы компенсации будут приниматься во внимание:

  • Текущая рыночная стоимость аналогичного товара
  • Степень износа возвращаемого изделия
  • Год его выпуска
  • Изменение цен на момент удовлетворения претензии

Защита от инфляции является ключевым преимуществом нововведения. Ранее покупатели сталкивались с ситуацией, когда возвращая бракованный товар, они получали сумму, недостаточную для приобретения нового изделия с аналогичными характеристиками из-за роста цен. Теперь эта проблема будет решена.

Порядок получения компенсации предусматривает два варианта расчета: либо на момент добровольного удовлетворения требований продавцом, либо на дату вынесения судебного решения, если дело дойдет до суда. Покупатель получит разницу между первоначальной ценой покупки и актуальной рыночной стоимостью аналогичного товара с учетом его характеристик, износа и года выпуска.

