В России планируют ввести обязательную медиацию при разводе

05.01.2026 | 13:29 408 Источник: ТАСС
В России планируют внедрить обязательную медиацию при решении семейных конфликтов. Данная инициатива отражена в правительственном плане по реализации семейной и демографической политики.

Законодательные изменения будут внесены в федеральный закон о медиации. Они коснутся двух важных аспектов:

  1. Приостановки судебного производства на время проведения медиации
  2. Введения обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров с помощью медиаторов

Особое внимание уделяется защите интересов детей. В рамках досудебного урегулирования планируется ввести обязательное проведение информационной встречи с медиатором при наличии несовершеннолетних участников конфликта.

Для эффективной реализации инициативы будут предприняты следующие меры:

  • Определение ответственного федерального органа за разработку и реализацию политики в сфере медиации
  • Создание единого реестра медиаторов, специализирующихся на семейных спорах
  • Информирование граждан о возможности медиации на этапе исполнения судебных решений по семейным делам

Реализация проекта находится под контролем нескольких министерств: Минюста, Минэкономразвития, Минтруда и Минфина России. Планируемый срок внедрения нововведений — 2026-2027 годы. Главная цель предлагаемых изменений — создание эффективной системы урегулирования семейных конфликтов с минимальным негативным воздействием на всех участников спора, особенно на детей.

