В России планируют ввести обязательную медиацию при разводе

Законодательные изменения будут внесены в федеральный закон о медиации. Они коснутся двух важных аспектов:
- Приостановки судебного производства на время проведения медиации
- Введения обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров с помощью медиаторов
Особое внимание уделяется защите интересов детей. В рамках досудебного урегулирования планируется ввести обязательное проведение информационной встречи с медиатором при наличии несовершеннолетних участников конфликта.
Для эффективной реализации инициативы будут предприняты следующие меры:
- Определение ответственного федерального органа за разработку и реализацию политики в сфере медиации
- Создание единого реестра медиаторов, специализирующихся на семейных спорах
- Информирование граждан о возможности медиации на этапе исполнения судебных решений по семейным делам
Реализация проекта находится под контролем нескольких министерств: Минюста, Минэкономразвития, Минтруда и Минфина России. Планируемый срок внедрения нововведений — 2026-2027 годы. Главная цель предлагаемых изменений — создание эффективной системы урегулирования семейных конфликтов с минимальным негативным воздействием на всех участников спора, особенно на детей.