В России планируют ввести обязательную медиацию при разводе

Законодательные изменения будут внесены в федеральный закон о медиации. Они коснутся двух важных аспектов:

Приостановки судебного производства на время проведения медиации Введения обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров с помощью медиаторов

Особое внимание уделяется защите интересов детей. В рамках досудебного урегулирования планируется ввести обязательное проведение информационной встречи с медиатором при наличии несовершеннолетних участников конфликта.

Для эффективной реализации инициативы будут предприняты следующие меры:

Определение ответственного федерального органа за разработку и реализацию политики в сфере медиации

Создание единого реестра медиаторов, специализирующихся на семейных спорах

Информирование граждан о возможности медиации на этапе исполнения судебных решений по семейным делам

Реализация проекта находится под контролем нескольких министерств: Минюста, Минэкономразвития, Минтруда и Минфина России. Планируемый срок внедрения нововведений — 2026-2027 годы. Главная цель предлагаемых изменений — создание эффективной системы урегулирования семейных конфликтов с минимальным негативным воздействием на всех участников спора, особенно на детей.