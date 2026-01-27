В России планируют усилить ответственность за нарушение родительских обязанностей

По их мнению, действующие с 2011 года штрафные санкции не способны эффективно воздействовать на недобросовестных родителей.

Особую обеспокоенность у законодателей вызывают случаи, когда родители:

скрывают от родственников место нахождения детей

препятствуют общению ребенка с близкими

игнорируют судебные решения о предоставлении информации о местонахождении несовершеннолетних

Предлагаемые изменения предусматривают существенное увеличение размеров штрафов. За первое нарушение предполагается установить штраф в размере 10 тысяч рублей, а при повторном нарушении сумма взыскания возрастет до 20 тысяч рублей.

Альтернативный взгляд на проблему представил адвокат Узденский. По его мнению, простое повышение штрафов не приведет к желаемым результатам. Эксперт считает более эффективным механизмом воздействия временное ограничение родительских прав нарушителей.