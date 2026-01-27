В России планируют усилить ответственность за нарушение родительских обязанностей

Депутаты Государственной думы выступили с инициативой ужесточить меры наказания для родителей, которые уклоняются от выполнения своих обязательств перед детьми.
По их мнению, действующие с 2011 года штрафные санкции не способны эффективно воздействовать на недобросовестных родителей.
Особую обеспокоенность у законодателей вызывают случаи, когда родители:
- скрывают от родственников место нахождения детей
- препятствуют общению ребенка с близкими
- игнорируют судебные решения о предоставлении информации о местонахождении несовершеннолетних
Предлагаемые изменения предусматривают существенное увеличение размеров штрафов. За первое нарушение предполагается установить штраф в размере 10 тысяч рублей, а при повторном нарушении сумма взыскания возрастет до 20 тысяч рублей.
Альтернативный взгляд на проблему представил адвокат Узденский. По его мнению, простое повышение штрафов не приведет к желаемым результатам. Эксперт считает более эффективным механизмом воздействия временное ограничение родительских прав нарушителей.