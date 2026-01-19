В разработанную в Дубне поисково-навигационную систему добавят БПЛА

В поисково-навигационную систему «Юрий Великий», разработанную в Дубне сотрудниками ПСЧ-215(с) ГКУ МО «Мособлпожспас», планируют добавить беспилотный летательный аппарат.
В настоящее время система используется для поиска терпящих бедствие в условиях плохой видимости на открытых пространствах акватории Иваньковского водохранилища.
Дубненские спасатели разработали уникальную поисково-навигационную систему
Добавив БПЛА, спасатели планируют внедрить её в другие подразделения, которые ведут работу в условиях городской застройки и лесистой местности.