В разработанную в Дубне поисково-навигационную систему добавят БПЛА

19.01.2026 | 13:16 208 Администрация Дубны
В поисково-навигационную систему «Юрий Великий», разработанную в Дубне сотрудниками ПСЧ-215(с) ГКУ МО «Мособлпожспас», планируют добавить беспилотный летательный аппарат.

В настоящее время система используется для поиска терпящих бедствие в условиях плохой видимости на открытых пространствах акватории Иваньковского водохранилища.

Дубненские спасатели разработали уникальную поисково-навигационную систему

Состоящую из двух приборов уникальную поисково-навигационную систему для быстрого обнаружения пропавших людей разработали сотрудники дубненского поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас».
13.12.2025 | 14:09    333

Добавив БПЛА, спасатели планируют внедрить её в другие подразделения, которые ведут работу в условиях городской застройки и лесистой местности.

