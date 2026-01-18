В Кимрах автоледи-фармацевту грозит уголовная ответственность за повторную езду в пьяном состоянии

Проверка по базе установила, что это не первый случай аналогичного нарушения автоледи - в 2023 году она уже привлекалась к ответственности за нетрезвое вождение, и суд назначил нарушительнице административный штраф с лишением права управления транспортными средствами на срок 19 месяцев.

Госавтоинспекторы отстранили девушку от управления транспортным средством, автомобиль помещён на специализированную стоянку. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ и фигурантке грозит лишение свободы на срок до трёх лет.